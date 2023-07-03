تسجيل عاشر حالة وفاة بين الحجاج الليبيين في مكة

العنوان-طرابلس

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، الإثنين، وفاة حاجة ليبية في مكة المكرمة.

وقالت الهيئة إن الحاجة فاطمة محمد خصيب، مجموعة رقم “122”، توفيت أمس الأحد في مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة.

وقدمت الهيئة تعازيها لأسرة الحاجة، متمنية أن يتقبلها بواسع رحمته ويتقبل حجتها، وأن يكون هذا من حسن الختام.

وفي وقت سابق الأحد، قال الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي، إن إجمالي حالات الوفاة في بعثة الحج الليبية بلغ تسعة وفيات، لافتاً إلى أن أسباب الوفاة في صفوف الحجاج الليبيين تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وتعرضهم لضربات شمس، بالإضافة إلى مضاعفات ناتجة عن عمليات جراحية كبرى، وجلطات مفاجئة.

وأكد العقيلي استمرار البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت المفقودة منذ أسابيع في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الهيئة على تواصل مع السلطات السعودية في عمليات البحث عنها.