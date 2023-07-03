القبض على سوري محكوم غيابياً على ذمة عدة وقائع في بنغازي

أعلنت مديرية امن بنغازي، الاثنين عن تمكن “مركز شُرطة بوعطني” من القبض على سوري الجنسية محكوم غيابياً بالسجن لمدة تسع سنوات على ذمة وقائع الإتجار وتعاطي المخدرات والسرقة.

وفي اطار الخُطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وعقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بالمركز مفادها رصد شخص سوري الجنسية من ذوي السوابق وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة تسعة سنوات على ذمة وقائع الإتجار بالمخدرات وتعاطيها والسرقة ويتردد على منطقة بوعطني على متن مركبة آلية نوع أوبل استرا زرقاء اللون .

وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات داخل الإختصاص ومراقبة المنزل الذي يتردد عليه الشخص المطلوب واتضح ان هذا المنزل وكر لتعاطي المخدرات .

وتم مشاهدة الشخص المطلوب وتم ضبطه اثناء دخوله للمنزل وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ج.ط.س من مواليد 1998 سوري الجنسية محل سكنه بودزيرة وإعترف بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل وإعترف بالسرقة وتعاطي المخدرات وتم إحالته إلى الشرطة القضائية .