تفاصيل ضبط مسربين لامتحانات مرحلة الإعداد بجامعة طبية

تمكن أعضاء مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الاموال بالجهاز من ضبط كل من

المتهم “ع.ز” و المتهم “ح م” والمتهم “ي ا ” بواقعة تسريب إجابات امتحانات مرحلة الاعداد داخل جامعة العرب الطبية وذلك بعد أن قامت فرق التحري بالبحث الجنائي من اعداد كمين للمذكور الأول عن طريق احد المصادر والذي قام بطلب مبلغ 300 د.ل مقابل اعطاء الاجابة عن طريق الهاتف خلال الامتحان والطريقة بأن يقوم بارسال الاجابة عن طريق برنامج “الوتس اب”.

وبضبط الأول والذي تبين بأنه يعمل في السابق بمعهد ” تقوية ” افاد بأنه بالفعل يقوم بذلك ولكن ليتحصل علي الإجابة عن طريق المذكور الثاني والذي تبين بأنه يعمل بمعهد للتقويات لطلبة جامعة العرب مرحلة الإعداد وبضبطه افاد بأنه يقوم بذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح من 200 د.ل الي 400 د. ل مقابل الامتحان الواحد.

وافاد بأنه قام بتسريب الاجابات لكل من مادة الكيمياء وتحصل عليها عن طريق المذكور الثالث ومادة علم النبات وتحصل علي الاجابة عن طريق برنامج الانترنت تحصل عليه عن طريق الثالث ومادة الفيزياء ومادة البيولوجي تحصل على الاجابات هو بنفسه عن طريق الانترنت وقام بأرسالها للطلبة خلال الامتحان.

وبضبط المتهم الثالث والذي تبين بأنه طالب سنة أولى طب بشري حيث أفاد بصحة الأقوال المذكورة سابقا وأفاد بأنه تحصل على حل إجابة عن طريق دكتور يعمل بمعهد خاص ويدعى “ع ه” وتحصل على حل إجابة احد المواد عن طريق طالب يدعى ” أ ح”

كما افاد أيضا بأنه قام بأرسال إجابة الامتحانات إلى خمس أشخاص آخرين وهم أصدقائه عبر برنامج “الوتس أب” وحيث إن الطلبة يتم دخولهم بالهاتف وتصوير الامتحان وإرساله أحد المذكورين ومن تم يتم‐ ،،اجابة عليه وارسال الاجابة اليهم.

بناءا على ماسبق تم إيداع المذكورين بالحجز القانوني وإحالة المحضر إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء لاحالته إلى النيابة العامة