جنائي بنغازي يسترجع سيارات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الاثنين عن تمكن “قسم البحث الجنائي” باسترجاع مركبات آلية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي تم تسليمها لموظفين بالجمعية ورفضو إرجاعها.

وحضر إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مُفوض جمعية الهلال الأحمر الليبي مصحوباً بكتاب السيد رئيس جمعية الهلال الأحمر وتقدم بشكواه ضد ثلاثة أشخاص قامو بإستلام مركبات آلية من قبل الجمعية لتسهيل مهامهم وعندما طلبت الجمعية منهم إرجاع هذه المركبات رفضوا تسليمها .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري واستدعاء كل الأشخاص الذين رفضو التسليم واستلام المركبات منهم وبالفعل تم استجلاب الأشخاص سالفي الذكر والمركبات التي استولوا عليها وإعترفوا بما نسب إليهم وأحيلو إلى النيابة العامة .