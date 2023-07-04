بوفايد: اعتماد أي خارطة طريق جديدة للانتخابات لا يزال صعبًا

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد،أنه لم يطّلع على أي تفاصيل عما كشفه رئيس المجلس خالد المشري بشأن خارطة طريق للانتخابات.

بوفايد قال في تصريح لقناة “فبراير” إن المشري يعتقد بإمكانية تمرير أي خارطة طريق جديدة لاعتماده على كتلة ما يسمى بـ”التوافق مع النواب”.

وأشار إلى أنه كان الأجدى أن يوزع مقترح الخارطة على لجان المجلس لبحثه وعرضه بجلسة عامة ثم التصويت عليه.

ونوّه أن اعتماد أي خارطة طريق جديدة للانتخابات لا يزال صعبًا إلا بوجود ضغوط دولية جادة على عقيلة صالح.