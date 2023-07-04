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المريمي: معلومات المبعوث الأمريكي غير دقيقة فالحديث يدور حول الحجز الإداري على إيرادات النفط لا إيقافه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استنكر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي تصريح المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا السفير  نورلاندوالذي طالب فيهعدم التهديد بأغلاق النفط وما له من تداعيات اقتصادية وسياسية.

وقال المريمي في مقابلة تلفزيونية،معلومات المبعوث الأمريكي غير دقيقة لأنه تحدث عن إيقاف النفط، ولكن الحديث يدور حول الحجزالإداري على الإيرادات النفطية من خلال القضاء الليبي.

كما أشارالمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب إلى عبث الحكومة منتهية الولاية بالثروات الليبية، مطالبًا بالتوزيع العادل لها،الليبيونيريدون الحفاظ على إيراداتهم النفطية من عبث الدبيبة من خلال حجز إداري قضائي عليها حتى يتم التوزيع العادل لها“.

وأضاف،اللجنة النيابية لتوزيع إيرادات النفط ستكون مُشكلة من مجلس النواب ومؤسسة النفط ووزارة المالية وجهات أخرى لها علاقةبتوزيع الإيرادات النفطية“.

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الوطن الليبية

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