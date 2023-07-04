المرعاش: استراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا تهدف إلى استمرار حالة فقدان الدولة في ليبيا

ليييا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش،إن استراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا تهدف إلى استمرار حالة فقدان الدولة والسيادة في ليبيا.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أوضح أن تصريحات المبعوث الأمريكي الأخيرة، رصاصة الرحمة على خطط المبعوث الأممي عبدالله باويلي لتنظيم الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى أنها انكسار جديد لإرادة الشعب الليبي الغائب تمامًا عن مشهد جعل بلاده مسرحًا لتصفية حسابات المصالح الإقليمية والدولية.

وأضاف :” ليس هناك ما يمكن تسميتهم ساسة”، لافتا إلى أن هناك تشرذمًا فاق كل التصورات، وأصبح من شبه المستحيل جمع رؤوس العصابات المسيطرة على الأرض، التي لا تفكر إلا في السلب والنهب.

وأشار إلى أن الفساد المستشري، الذي ساعد فيه استمرار تدفق أموال النفط كل شهر التصق بتلاعب قوى إقليمية ودولية ترعاه وتستخدمه وسيلة للسيطرة والتحكم في حاضر البلاد ومستقبلها.

وبحسب المرعاش فإنه لكي يرتب البيت الداخلي، فإن ليبيا بحاجة إلى صحوة وطنية، تدخل مرحلة تحرير البلاد من الوصاية الأجنبية،منوها إلى أنه يجب تنفيذ عصيان مدني، واستهداف أي وجود أو مصالح للقوى الإقليمية والدولية، وطرد أي وجود سياسي أو دبلوماسي أو عسكري لها في ليبيا.

ودعا إلى إطاحة أكبر حكومة فاسدة بتاريخ ليبيا، في إشارة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة، إلا أنه قال إن هذه الحالة تحتاج إلى رصف صفوف القيادات والوطنية وتوحيدها وتأسيس قيادة حازمة لها.

المرعاش لفت إلى أن عدم تحقيق ذلك، سيبقي ليبيا تحت الوصاية لعشرية سوداء جديدة، تنهب فيها خزائن ليبيا وتتمزق البلاد ويعاني معظم شعبها الفقر والبؤس، عندما يصل إلى عتبات مؤسسات الإقراض الدولية، التي سترهن ما تبقى من نفط وغاز ليبيا لعشرات السنين.