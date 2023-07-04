وزارة التربية: الزام مديري المدارس بعدم تجميع مبالغ مالية من التلاميذ

الوطن/متابعات

أرسلت وكيلة وزارة التعليم للشؤون التربوية بالحكومة منتهية الولاية ” مسعودة الأسود”، تعميمًا يفيد بإلزام مديري المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وكافة المعلمين بعدم تجميع أي مبالغ مالية من التلاميذ.

وأفاد التعميم بأن الأموال التي حددتها لائحة تنظيم مجالس الأباء، والتي تتضمن في مادتها رقم 16 دفع كل طالب دينارًا واحدًا فقط مع بداية العام الدراسي وتسمى بالاشتراكات السنوية للآباء، وبأنه يمكن وبطريقة طوعية جباية ما تقرره الجمعية العمومية للآباء والمعلمين بالمدرسة في اجتماعها مع تحديد أوجه صرف هذه المبالغ وتشكيل لجنة مالية تتولى تجميع المبالغ وصرفها وتوثيق ذلك في سجلات رسمية بحسب نص المادة17

ونوه التعميم على إحالة من يخالف القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم إلى التحقيق الإداري وفق اللائحة رقم 1013 لسنة 2022.