الخليل: توقيف هانييال في لبنان لا يستند إلى أي مسوغ قانوني

ليبيا – قالت الوكيلة السابقة لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، المحامية بشرى الخليل، إن توقيف القذافي الابن في لبنان لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل تحركه دوافع سياسية في المقام الأول.

الخليل وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،أضافت: “ليست هناك حجة قانونية لتوقيف القذافي في لبنان.. القضية منتهية لو تم التعامل معها قضائيا وليس سياسيا”.

وتابعت الخليل حديثها: “تهمة كتم المعلومات الموجهة إلى القذافي ليس لها مبرر قانوني؛ لأنها في هذه الحالة ليست جرما باعتبار أن من يتكتم بشأنهم هم من عائلته، وهذا يسقط الفعل الجرمي”.

الخليل ختمت: “هانيبال القذافي لم يتولَ منصبا رسميا، وهذا ما يؤكده المسؤولون السابقون والحاليون في ليبيا، الأمر الذي ينفي مزاعم اضطلاعه بمسؤوليات أمنية وسياسية”.