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“المشري” و “مهراج” يتبادلان وجهات النظر في عددٍ من القضايا المشتركة بين البلدين

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تبادل رئيس مجلس الدولة خالد المشري والسفير الفرنسي لدى ليبيا  مصطفى مهراج وجهات النظر في عددٍمن القضايا ذات الاهتمامالمشترك بين البلدين.

وذلك في لقاءٍ جمعهما اليوم الإثنين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

الوسوم

#خالد المشري السفير الفرنسي لدى ليبيا رئيس مجلس الدولة ليبيا مصطفى مهراج

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الوطن الليبية

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