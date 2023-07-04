“المشري” و “مهراج” يتبادلان وجهات النظر في عددٍ من القضايا المشتركة بين البلدين

الوطن| رصد

تبادل رئيس مجلس الدولة خالد المشري والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج وجهات النظر في عددٍمن القضايا ذات الاهتمامالمشترك بين البلدين.

وذلك في لقاءٍ جمعهما اليوم الإثنين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.