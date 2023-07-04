يهدد مستقبل الاقتصاد الليبي.. الحمروني يحذر من الإسراف في الإنفاق العام دون ضوابط

ليبيا- قال الخبير الاقتصادي الليبي، محمد الحمروني إن السبب الأساسي وراء صمود الاقتصاد الليبي هو الإمكانات المالية الضخمة المتحققة من قطاع النفط مع عدد السكان البسيط مقارنة بالدول الأخرى.

الحمروني وفي تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز”أشار إلى أنه مع تلك المعطيات الإيجابية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً عالياً نسبياً، مضيفا:”ولا أبالغ إن قلت أنه قد يصل إلى 17.9 بالمئة” (وهي النسبة التي أوردها تقرير سابق لصندوق النقد) أعلى من السنوات العشر الماضية”.

كما أوضح الحمروني أن من أسباب صمود الاقتصاد الليبي أن ليبيا استفادت من أسعار النفط المرتفعة،مشيرا في الوقت نفسه إلى خطر الإسراف في الإنفاق العام دون ضوابط وبما يهدد مستقبل الاقتصاد الليبي الذي يحتاج لتنويع مصادر الداخل.

وأوضح الخبير أن العوامل الاقتصادية ذات أثر في النتائج السياسية المرتبطة بإعادة الإعمار، ويتضح ذلك من خلال الشروط التي تمثل ركيزة أساسية، والتي ينبغي توافرها كي تتكلّل عملية إعادة الإعمار بالنجاح، ذلك أن كل شرط يحدد ما إذا كانت إعادة الإعمار ستتحقّق وكيف ستحدث، وهذه الشروط هي:

أولاً: توافر الموارد الاقتصادية لإعادة الإعمار.

ثانياً: الطريقة المتبعة لترسيخ الاستقرار وإرساء دعائم الأمن وهو ما يعد عنصراً مهماً لإعادة الإعمار.

ثالثاً: ديناميكية العملية السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي لصنع مقاربة الاستقرار.

رابعاً: الهياكل الاقتصادية القائمة، لجهة مأسسة القطاعات وفق أحدث السبل العلمية بالإشارة إلى دور الدولة في تحقيق إعادة الإعمار، ذلك أن عملية إعادة الإعمار الناجحة تتأسس من خلال بناء الدولة بشكل فاعل وتحقيق تعافي اقتصادي مستدام ومتوازن وطويل الأجل.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى إشكالية أخرى تهدد برنامج النمو الاقتصادي الليبي، وهو شبح الانقسام السياسي ومحاولة تهميش كل طرف للآخر.