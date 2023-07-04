المشير حفتر: هناك تطاول من بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا على رأسهم “نورلاند”

الوطن|رصد

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” على دور القوات المسلحة الليبية الفعّال وادائها المتقدم في محاربة الإرهاب والتطرف نيابة عن العالم رغم الإمكانيات المحدودة جدًا.

المشير حفتر وخلال كلمته قال إن القوات المسلحة هي مؤسسة وطنية منضبطة ومنظمة وواجبها الرئيسي حماية التراب الوطني وصون الوحدة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار، والسلم الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المشير حفتر ورؤساء الأركان وضباط القوات المُسلحة والقيادات العسكرية، وضباط الأجهزة الأمنية لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المشير حفتر إلى الفشل الذريع الذي أثبته سفراء الدول الأجنبية في تحقيق أي نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية، مؤكدًا مساهمتهم في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

وأضاف القائد العام بأن الشعب الليبي يتمسك بضرورة ابتعاد هؤلاء السفراء عن حشر أنفهم في الشأن الليبي، موضحاً أن الليبيين لا يحتاجون إلى دروس ومواعظ والكثير من مغالطات هؤلاء السفراء”.

كما تطرق المشير حفتر في كلمته إلى مطالبات أبناء الشعب الليبي بضرورة اتخاذ كل الترتيبات التي تقود للانتخابات دون عراقيل أو شروط، مؤكدًا على أن الحل الحقيقي للقضية الليبية يكمن في أجراء الانتحابات الرئاسية والبرلمانية.