وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023

يترقب عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في ليبيا، اليوم الثلاثاء اعلان نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الاعدادية ) للعام الدراسي 2022 ـ 2023م .

ومن المقرر أن يعلن وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور مُوسى المقريفْ، اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول بمقر المركز الوطني للامتحانات على تمام الساعة الثانية عشر ظهراً – قرقارش .

وفي السياق، دعا مكتب الإعلام والإتصال بوزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام والإعلاميين لحضور وتغطية مراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 – 2023م عند الساعة 12:00 ظهرا المكان المركز الوطني للامتحانات – قرقارش .

وخلال مايو الماضي، كانت قد انطلقت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» لـ 188060 تلميذ وتلميذة في كامل البلاد.

وبحسب وزارة التربية والتعليم اقيمت الامتحانات على مستوى 13 دائرة انتخابية في 13184 قاعة امتحانية، تخضع لمتابعة 32199 ملاحظ، و3664 مراقب، و1359 مرشد نفسي، و224 مشرف فئات خاصة، و2191 فرد خدمات، و5436 من أفراد الحراسة.

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول

رابط موقع منظومة نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023 الجديد برقم الجلوس imtihanat

وأمس الاثنين، اِستمع وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور “مُوسى المقريفْ” خلال حُضوره للاجتماع السابع للجنة العليا لاِمتحانات الشهادات العامة، إلى إحاطة اللجنة على سَير اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي للعام الدِّراسي 2022-2023م، والتقارير الفنِّية الخاصة بها.

وَخِلال كلمته بالاجتماع أشاد الوزير بِجهود اللجنة في تقديم تقارير مُفصَّلة على اِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، مُتضمِّنة جمِيع الملاحظات الواردة من اللجان المركزية، ومصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي.

وَأوضح الوزِير بأنه يجب الإستفادة من هذه التقارير في إجراء اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة، وامتحانات السنوات القادمة من خِلال تحديد عَدد القاعات الاِمتحانية، وَعدد الطلاب والتلاميذ في كل قاعة، وَعدد اللجان الاِمتحانية في كل مراقبة تربية وتعليم لِتجهيزها للامتحانات.

وَشدَّد الوزير على اِتِّخاد الإجراءات الرادعة لِكل من يُخالف اللوائِح، والقوانين من الملاحظين، ولِجان الإشراف على الاِمتحانات عن العمل، وإحالته إلى التَّحقيق.

وَأضاف الوزير بأنه لاحظ من خِلال زيارته التَّفقدية لِسير الاِمتحانات بِتكرُّر شكوى التلامِيذ والطلاب من عدم اِستكمال المنهج الدِّراسي لِعدم وجود مُعلِّمين، في حِين أن مُعلِّمي المواد يتم تكليفهم بأعمال أخرى رغم التعميم على المراقبات بعدم تكليف المُعلِّمين بِمهام إدارية.

وَأشار الوزير بأنَّ الوزارة وضعت محاربة الغش شعاراً لها وهدفاً هذا العام، وتم رصد العديد من حالات الغِش من خلال لِجان الاِمتحانات، واللجان المركزية بالمراقبات، واللجنة العليا للإشراف على الاِمتحانات من خِلال الزيارات الميدانية، ولجنة المكافحة الإلكترونية بالمركز الوطني للامتحانات.