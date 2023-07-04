تاياني: من الصعب تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا المتعلقة بملف الهجرة

ليبيا – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه من الصعب تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا المتعلقة بملف الهجرة، ولكن سيتم تقييمها،على حد تعبيره.

تاياني وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، رأى أن حل مشكلة الهجرة يجب أن لا يكون على المدى القصير فقط بل حتى على المدى الطويل .

وأشار إلى أن الوضع الحالي العام معقد وخطير للغاية وهناك مشاكل ضخمة في كل مكان، من تونس إلى الصومال، مرورا بليبيا وتشاد كذلك سوريا ولبنان وأفغانستان.

وطالب تاياني الاتحاد الأوروبي بـالالتزام لمواجهة تدفق المهاجرين إلى بلاده القادمة من جنوب إيطاليا وعبر كرواتيا من ممر البلقان .