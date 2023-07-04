امغيب: الدبيبة متخصص في سرقة ونهب عائدات النفط عن طريق اعتمادات زائفة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، متخصص في سرقة ونهب عائدات النفط المصدر الوحيد لقوت كل الليبيين بطرق مختلفة وعن طريق اعتمادات زائفة وعقود وهمية.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال :”تحاول كرئيس حكومة منبثقة عن برلمان بلادك الإصلاح بشكل أو آخر وتسعى للمحافظة على أموال شعبك من السرقة والنهب والإهدار والفساد وتتهم من قبل السفير الأمريكي بأنك مخرب تسعى لتدمير اقتصاد شعبك”.

وتابع امغيب حديثه:”وعندما تكون رئيس حكومة منتهية الولاية متخصص في سرقة ونهب عائدات النفط المصدر الوحيد لقوت كل الليبيين بطرق مختلفة وعن طريق اعتمادات زائفة وعقود وهمية وتترك مرضى الأورام يبحثون عن جرعة كيماوي أو مسكن ولا يجيدونه وأن وجدوه فعليهم أن يبيعوا ممتلكاتهم ومدخراتهم حتى يتحصلوا عليه، فأنت في نظر نورلاند الأمريكي المتشدق بالعدالة والديمقراطية وحقوق الشعوب، رئيس حكومة شرعي نزيه معترف بك دولياً”.