مرغم: السياسيون المحسوبون على فبراير يلهثون وراء البعثة وقوى الثورة المضادة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، إن بعض السياسيين المحسوبين على فبراير يلهثون جريا خلف وهمين وما أرى أن يدركوا منهما إلا ما يدركه الظمآن من السراب

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”الوهم الأول التعويل على البعثة الأممية في حل المشكلة الليبية،والوهم الثاني إرضاء قوى الثورة المضادة دون العودة بنا إلى حظيرة الاستبداد والطغيان”.

وأضاف مرغم:” منذ سنتين قلنا هذا وقبلهما بسنين عشناه واقعا ، فلا السراب أوقف التلألؤ ، ولا الظمآن يئس من الشراب”.