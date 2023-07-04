القطراني: المشير “حفتر” لخص صوت المواطن الليبي البسيط

الوطن/متابعات

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بخصوص كلمة المشير خليفة حفتر إن ما تمر به ليبيا اليوم مرحلة فارقة في تاريخها نتجت عن العديد من التغيرات الداخلية، وهو ما يستوجب التفكير بجدية في كيفية الوصول إلى اتفاق بشأن العدالة في توزيع الثروة والدخل، والعمل على إنتاج الإصلاح الإقتصادي لليبيا، وعدالة التوزيع أصبحت ضرورية لأنها جعلت مدن ومناطق وطبقات إجتماعية مهمشة سياسيا وإقتصاديا والتي قد تضطر بمرور الوقت إلى التعبير عن إرادتها ومصالحها خارج الإطار القانوني والمجتمعي .

وأضاف بالقول “نحن كحكومة ليبية ندعم ونبارك ما صرح به القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر والذي لخص صوت المواطن الليبي البسيط حول توزيع الثروة وإعطاء كل فرد ما يستحقه، وكل منطقه ومدينة ليبية ما تستحقها، وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الثروات في مجتمع ديمقراطي، وتوفير متساو للاحتياجات الأساسية.

كما بارك جهود القيادة العامة للجيش العربي الليبي ودعى الليبيين إلى الإصطفاف إلى دعوة القائد العام المشير اركان حرب خليفة بالقاسم حفتر وايضاحاته بخصوص حجم الفساد الممنهج خلال السنوات الماضية والدعوة الى توحيد الجهود الوطنية عبر حوار ليبي ليبي للمضي في وضع اساس متين يضمن مستقبل مشرق لكل مواطن في وطننا وبعيداً عن أي تمييز لطرف دون آخر .

واختتم القطراني “ونحن إذ نجدد دعمنا ورعايتنا الكاملة للجنة المشكلة عملاً بأحكام المادة 8 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي نصت أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة .