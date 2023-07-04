الهنقاري: التلويح بإغلاق النفط عمل عدائي ضد الناتو وأمريكا في حربهم مع روسيا

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد الهنقاري إن من يلوح بإغلاق النفط يعتبر عملا عدائيا ضد الناتو وأمريكا في حربهم مع روسيا.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:”من يلوح بإغلاق النفط أعلم أنه يعتبر عمل عدائي ضد الناتو وأمريكا في حربهم مع روسيا”،متسائلا:”وهل لديك القدرة على تحدي الناتو وأمريكا وأولا هو عمل إجرامي وحرابة علي رزق الشعب الليبي”.

وأضاف:” وأما حجة عدالة التوزيع خدعة وكذبة والمستندات ثبت أن برقة تأخذ نصيبا أكثر من الغرب حسب عدالة التوزيع على الفرد،ولكنها في الحقيقة مطالبكم من أجل مكاسب شخصية وعائلية لشراء الذمم والسلاح وبناء السجون للبقاء على السلطة بقوة السلاح والمال”.