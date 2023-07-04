الجزائر: يجب تكثيف التنسيق مع إيطاليا لحل الأزمة الليبية

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى تكثيف التشاور مع إيطاليا لحل الأزمات المعقدة في المنطقة على رأسها القضية الليبية.

وجدد عطاف، في كلمة خلال افتتاحه الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري- الإيطالي، بالعاصمة الجزائرية، أمس الإثنين، حرص بلاده على تكثيف الحوار السياسي البيني لترسيخ التوافقات الإستراتيجية التي توحد مواقف البلدين إزاء التطورات المتسارعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، والتي تعزز المساعي الدؤوبة للمساهمة في حل الأزمات الإقليمية والدولية ونشر الأمن والاستقرار كلما توفرت السبل والظروف.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إن هناك حاجة المزيد من الحوار والتنسيق والتشاور الثري والبناء مع إيطاليا، خاصة أن الفضاء المشترك يشهد تحديات جراء تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، وتعقد الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان، فضلاً عن تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التي تلقي بظلالها على كافة أرجاء المعمورة.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، في مارس الماضي، إلى إجراء تنسيق سياسي رفيع المستوى مع الجزائر بشأن ثلاثة ملفات إقليمية رئيسية وحيوية بالنسبة للبلدين، تخص دعم تونس، وحل الأزمة في ليبيا وفي منطقة الساحل.