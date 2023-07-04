انطلاق معرض ليبيا للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس الأحد القادم

الوطن| رصد

ينطلق يوم الاحد القادم الموافق 9 من شهر يوليو الجاري، معرض طرابلس الدولي، و فعاليات الدورة الأولى لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، بدعم من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المنتهية، و برعاية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويشارك في المعرض، عدد من الجمعيات المحلية منها الشركة الوطنية للأدوية البيطرية، وجمعية السهل الغربي لأشجار الزيتون، وجمعية فزان التعاونية العضوية، وشركة التقنية المتقدمة المساهمة لاستيراد الآلات الزراعية، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وجمعية الواحات لمنتجي التمور.

وستقام في المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مجموعة من ورش العمل، تتناول أهم المواضيع في مجال التنمية الزراعية والحيوانية من بينها الاحواض المائية والنظام الوطني المرجعي لتصنيف الغطاء الأرضي في ليبيا والنهج التنفيذي الفني لمشروعي الفاو في ليبيا.

وستركز منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) خلال المعرض على الإستجابة لتحديات الأمن الغذائي العالمي وتقديم معلومات وأدواتلدعم عمليات تحليل السياسات وتقييم أثر الأزمات الدولية على الأمن الغذائي وعلى الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية.