نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيـا اليوم الثلاثاء

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا اليوم الثلاثاء حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الريح بحري الى براني يتحول يوم الغد الى شرش سرعتـــه تتراوح ما بين (05-10) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ.

الرؤية جيدةالى متوسطة بسبب ظهور ضباب خفيف الليلة وفى الصباح الباكر خاصة على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

ريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (24-26) مْ.

الرؤية جيدة.