نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيـا اليوم الثلاثاء

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا اليوم الثلاثاء حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –
السماء صافية إلى قليلة السحب.
الريح بحري الى براني يتحول يوم الغد الى شرش سرعتـــه تتراوح ما بين (05-10) عقدة
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ.
الرؤية جيدةالى متوسطة بسبب ظهور ضباب خفيف الليلة وفى الصباح الباكر خاصة على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
ريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.
البحر خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر ما بين (24-26) مْ.
الرؤية جيدة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك