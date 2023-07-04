الدبيبة يقول إن حكومة الوحدة تولي اهتماما لتمكين الليبيين من الاستفادة من العائدات النفطية

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تولي أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، وتمكين المواطنين الليبيين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع الإثنين في طرابلس مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وبحث الجانبان خطة المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

وأكد الدبيبة ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.