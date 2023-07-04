سهيل الغرياني: لدينا مسابقة صيفية للطلاب بجوائز مالية

روج سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، لمسابقة صيفية بجوائز مالية بمركز الشيخ علي الغرياني للكتاب؛ الذي يعد إحدى أذرع مؤسسة التناصح المشرف على إدارتها.

وشارك سهيل منشورا عبر “فيسبوك” يوضح تفاصيل تلك المسابقة التي تم تقسيمها لثلاث مستويات؛ لطلاب المراحل “الابتدائية، الإعدادية، الثانوية”.

وأوضح أن تلك المسابقة عبارة عن كتاب لكل فئة على ثلاثة مستويات، والمطلوب قراءة واستيعاب الكتاب، ومن ثم الاختبار فيها كتابياً في التاريخ المحدد أدناه بالحضور الشخصي للمركز.

وأشار إلى أن جوائز المسابقة، ستكون من خلال منح شهادة مشاركة وتقدير لكل المشاركين، وتوزيع مجموعة من الكتب القيمة، وأيضًا توزيع جوائز مالية على الخمسة الفائزين من كل فئات المسابقة، بحيث يحصل الأول على مبلغ 500 دينار، والثاني على 400 دينار، والثالث على 300 دينار، والرابع على 200 دينار. والمركز الخامس والأخير 100 دينار.