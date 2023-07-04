| حفتر: نهاية الشهر المقبل مهلة لتوزيع الثروة النفطية.. ويهدد بتحرك عسكري

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2023/07/04 على الساعة 12:23

: أعلن قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، مهلة أقصاها نهاية أغسطس المقبل، للتوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة “الصحافة الفرنسية”.

وتدير عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي من العاصمة طرابلس، حيث يوجد مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حفتر في كلمة بثتها قناة “ليبيا الحدث” من بنغازي: “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية، وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”، معلناً “منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها قبل نهاية أغسطس القادم”.

وأشار حفتر إلى أنه إذا تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة بحقوقهم من ثروات النفط”، منوها بأن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.

كما اتهم قائد قوات “القيادة العامة”، السفراء الغربيين بالتدخل السلبي في الأزمة الليبية، مطالبا إياهم بكف التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال حفتر: “نشير إلى تطاول سفراء بعض الدول الأجنبية وفي مقدمتهم المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، هؤلاء اثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية بقدر مساهمتهم في تعميق الخلافات بين الليبيين”.

ويوم الجمعة الماضي، دعا نورلاند خلال تغريدة على “تويتر”، “الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين”، حسب تعبيره.

وحض السفير الأميركي “كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط”.

من جانبه اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن تصريحات نورلاند حول “الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط” مبنية “على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب”.

وقال حماد، يوم الجمعة الماضي، في سلسلة تغريدات: “عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”، وفق تعبيره.