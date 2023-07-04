أعلنت وزارة التربية والتعليم، عزمها اعتماد النتائج النهائية للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023 رسميا اليوم الثلاثاء.

وتقدم للامتحانات التي انطلقت في 28 من مايو الماضي أكثر من 188 ألف طالب موزعين على 13 مركز امتحانات

وقال وزير التربية والتعليم “محمد المقريف” في تصريحات لليبيا الأحرار، إن امتحانات الشهادة الإعدادية أجريت موحدة ولأول مرة منذ سنوات وذلك بعد إجراء امتحانات الشهادة الثانوية الموحدة.

وعن نتائج الشهادة الثانوية، قال المقريف إن الوزارة ستبدأ في إصدار النتائج بعد فرز الأوراق ومطابقة النتائج والتأكد من سلامتها من أي عيوب تلغيها.

وأشار المقريف إلى أن بعض المواد تحتاج إلى أجوبة نصف الأسئلة لتمرير المادة، وأخرى تعتمد على درجة المادة الكبري ودون تدخل ما سماها بـ “درجات الرحمة”، منوها إلى أن المنظومة معدلة لإعطاء درجة نجاح واحدة في حال اعتماد نتيجة الطالب عليها.

وعن الكتاب المدرسي والموعد الدراسي أكد المقريف وصول الكتاب كاملا إلى مخازن الوزارة، وأن انطلاق العام الدراسي المقبل سيكون ولأول مرة في موعده المقرر في الـ3 من سبتمبر المقبل.

وعن المحالين بتهمة “الغش” أشار المقريف إلى أن الوزارة ستطبق العقوبة المقررة عليهم وفق اللوائح، مضيفا أن المتورطين في حالات الغش أغلبهم موقوفون عن العمل أو داخل السجون أو قيد التحقيق، على حد قوله.

المصدر: ليبيا الأحرار + وزارة التربية والتعليم

The post وزارة التعليم: نتائج الشهادة الإعدادية ستعلن ظهر اليوم appeared first on ليبيا الأحرار.

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