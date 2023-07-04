وزارة التربية تعتمد آلية توزيع الطلاب على الفصول الدراسية

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نشرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة المنتهية ، تعميما بشأن توزيع بين الطلاب على الفصول الدراسية، لتلبية الجوانب التربوية والنفسية للمتعلمين.

وأوضح التعميم أن كل فصل دراسي يشتمل على عدد من التلاميذ حسب تقدير نجاحهم (ممتاز + جيد جدا + جيد + مقبول + التلاميذ المعيدين) حسب النسبة العددية لكل تقدير، مع توزيع التلاميذ البارزين في الأنشطة المدرسية الموهوبين على الفصول.

وأوصى التعميم بدمج التلاميذ الذين لديهم صعوبات في التعلم ومشكلات انفعالية أو سلوكية مع باقي التلاميذ.

كما دعا التعميم إلى فصل التلاميذ الذكور عن التلاميذ الإناث في فصول مستقلة داخل المدرسة وفق نسب عددية متساوية.