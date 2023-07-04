إرتفاع للحرارة.. حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 4 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال لأجواء صيفية معتدلة، مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب.

وفيما يلي نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الثلاثاء 04 -07- 2023 وخلال اليومين القادمين.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر اليوم على مناطق (جنوب الجبل – القريات ) يصحبها خلايا رعدية ، مع ظهور ضباب خفيف أخر الليل على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وتتراوح على مناطق الدواخل مـابين (34-37)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (28-30)مْ مع رطوبة عالية نسبيا علي المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على (غدامس الحمادة-شمال سبها – الجفرة) يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلي شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-45)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.