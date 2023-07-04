وزير النفط الليبي: قرار السعودية بتمديد خفض الإنتاج يوازن السوق

رحب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بقرار السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، بواقع مليون برميل يوميا.

وأكد عون، في بيان أمس الإثنين، أن القرار خطوة إيجابية لتوازن السوق بين المنتجين والمستهلكين العالميين، وأيضا للاقتصاد العالمي في العموم.

وجاء ذلك في بيان نشرته صفحة وزارة النفط، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض الإنتاج، الذي بدأت تطبيقه في شهر يوليو الجاري، لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده؛ لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبذلك، سيصل إنتاج المملكة في شهر أغسطس المقبل لنحو 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض يضاف إلى خفض طوعي آخر أعلنته المملكة في أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.