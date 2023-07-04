بويصير: أنا مواطن أمريكي ولا أحتاج للعمالة

أكد المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أنه مواطن أمريكي ولا يحتاج للعمالة، بحسب قوله.

وقال بويصير في منشور عبر «فيسبوك»: “أكيد لست عميلا أمريكيا، لأني مواطن أمريكي لا يحتاج للعمالة، أنا أقسمت على مبادئ الدستور، أدفع ضرائبي لآخر دولار، وأشارك في الحياة السياسية النشطة والخلابة، وأساهم بقدرتي في هزيمة الإرهاب والاستبداد، ونشر مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة في العالم”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “هذه المباني التي ترونها، لم تنشأ بثمن براميل النفط أو الغاز، فرغم أن إنتاج تكساس هو خمس مرات إنتاج ليبيا، يبلغ 6.5 مليون برميل، إلا أن النفط والغاز لا يمثل إلا 8% من اقتصاد الولاية”، على حد وصفه.

وتابع اقتصاد تكساس يا سادة الذي يزيد حجمه عن إجمالي اقتصاديات كل أعضاء جامعة الدول العربية بزعمائها وشيوخها وملوكها ومستبديها، وحروبها وتحالفاتها، ويبلغ 1.9 ترليون دولار سنويا، وهذا لم يأتي بالحظ، ولكن بالعمل والجهد والعرق والإبداع، والسياسات الاقتصادية المستندة للمعرفة والعلم، في ظل الحرية السياسية والاقتصاديه وسيادة القانون”، بحسب حديثه.