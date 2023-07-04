وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 الدور الاول – رابط النتيجة

أعتمدت وِزارَة التَّربية والتَّعليم نتيجة اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع للعام الدِّراسي 2022 – 2023م بنسبة نجاح (53.88%).

وفي مؤتمر صحفي مشترك، اِعتمد وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور “مُوسى المقريفْ”، وَمدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد ” اليوم الثلاثاء 16 ذي الحجة 1444هـ الموافق 04 يوليو 2023م بِمدينة طرابلس نتائج اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للعام الدِّراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت (53.88%).

وًهنَّأ الوزير بِالمناسبة التلامِيذ الناجحين متمنِّياً لهم التوفيق في مشوارهم الدِّراسي، وَدعَا التلامِيذ الذين لم يُحالفهم النَّجاح إلى الجد والاِجتهاد، والمثابرة، والاٍستعداد مبكراً لاِمتحانات الدور الثاني حتى يَنالوا النَّجاح، ويلتحقوا بِركب زملائِهم متمنِّياً لهم التوفيق، والسداد كما أثنى على الجُهود المبذولة من قِبل اللجنة العليا للإشراف على سير اِمتحانات الشهادات العامة، واللجان المركزية بالمراقبات، ولجان المراقبة، وكافة العامِلين بقطاع التَّعليم من مُعلِّمين، ومديري مدارس، ومفتِّشين تربويين، وإداريين بالمدارس، والمراقبات، وديوان الوزارة، والمراكز والمصالح التابعة لها.

وَذكر مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” بأنَّ عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي 187693 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 101107)، وتحصل منهم ( 28349) على تقدير ممتاز، و(42519) على تقدير جيّد جداً، و(27138) على تقدير جيد، و(3101) على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (86536) تلميذ وتلميذة.

وأضاف “السيد” بأن عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي الدِّيني 108 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (61 )، وتحصل منهم (15 ) على تقدير ممتاز، و(18) على تقدير جيّد جداً، و(24) على تقدير جيد، و(4 ) على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (47 ) تلميذ وتلميذة.

فيما بلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للصم وضِعاف السمع عَدد 75 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (51 )، وتحصل منهم ( 21) على تقدير ممتاز، و(21) على تقدير جيّد جداً، و( على تقدير جيد، وتلميذ واحد على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (24) تلميذ وتلميذة.

✓رسمياً رابط نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023✓

فيما يلي رابط نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2022 – 2023م ويمكنكم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من الرابط الجديد المعتمد من قبل المركز الوطني للامتحانات: