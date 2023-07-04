شلوف: سيكون هناك اتفاق جديد يشمل ترتيبات مالية حتى لا يتوقف تدفق النفط

أكد الباحث الليبي، جمال شلوف، أنه من الصعب إيقاف تدفق النفط الليبي في الأسواق العالمية حالياً، مرجحا أن يكون هناك اتفاق جديد، يشمل ترتيبات مالية، وربما سياسية.

وقال شلوف، في منشور عبر «فيسبوك»: “رغم أن هناك أكثر من طرف يدفع نحو عودة النزاع المسلح في ليبيا، إلا أنه (وبحسب رأيي المتواضع) التوازنات الدولية، لا تقبل وجود نزاع مسلح جنوب المتوسط، كما أنه من الصعب إيقاف تدفق النفط الليبي في الأسواق العالمية حالياً”.

وأضاف “من المرجح أن يكون هناك اتفاق جديد، يشمل ترتيبات مالية، وربما سياسية، لكن الحل الحقيقي في استبعاد المتصدرين للمشهد السياسي والتشريعي، واستبدالهم، وهو الأمر الذي يمكن أن يتاخر قليلا، لكن لن يتجاوز ربيع 2024. لأسباب تتعلق بتطوير منظومة الطاقة في ليبيا، والاحتياج العالمي لها”.

وتابع “فضلا عن ضرورة وجود رئيس منتخب يمكنه توقيع عقود واتفاقيات طاقة كبرى. صحيحة لا يمكن الطعن فيها قضائيا، حتى بعد الاستقرار الكامل، والسلطات التي تليه. ولله الامر من قبل ومن بعد”.