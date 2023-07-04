منظمة العلوم والأحياء البحرية تحذر من أسماك القرش على الشواطئ الليبية

الوطن| ليبيا

أعلنت منظمة العلوم والأحياء البحرية البيئية الليبيـة عن إطلاق حملة للتوعية بمخاطر المفترسات البحرية على الشواطئ الليبيـة وتدعو إلىتعزيز مراقبة السواحل.

وأكدت المنظمة أن وجود أسماك القرش على الشواطئ الليبيـة يعود إلى الصيد الجائر بالمتفجرات ما يجعلها أكثر شراهة لتناول الطعام فيفصل الصيف.

وحذرت المنظمة من إهمال هذه القضية التي تشكّل تهديداً مباشراً لحياة الإنسان، مشيرة إلى أنها تعمل على توسيع دائرة التوعية الإعلاميةلتحقيق الهدف المنشود من الحملة وتفادي وقوع إصابات بشرية.