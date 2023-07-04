القيب يناقش مع الملحق الأكاديمي بماليزيا مختنقات الطلبة الموفدين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيية، تفاصيل اجتماع الوزير عمران القيب، مع الملحق الأكاديمي بمملكة ماليزيا.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالي، أن القيب “عقد بمكتبه بديوان الوزارة اجتماعا مع الملحق الأكاديمي بدولة ماليزيا، وذلك لمناقشة المختنقات والمشاكل التي تواجه الطلبة الموفدين إلى دولة ماليزيا”.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش كذلك مسألة “تمديد المدة وتمديد الدرجة وتسوية الرسوم الدراسية للطلبة الموفدين، وكذلك رسوم دراسة الأبناء ومستحقات قفل الملف، كما تطرق الاجتماع إلى ملف التأمين الطبي”.