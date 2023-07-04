اللافي يتسلم رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

تسلم النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي صباح الثلاثاء وزير خارجية الكونغو برازافيل، “جان كلود جاكوسو”، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي ومحمد الحسن اللباد مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والوفد المرافق له بحضور أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب الليبي

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في مشروع المصالحة الوطنية والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، ووضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأي طرف، بالإضافة إلى مناقشة المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.