بعد إسقاط عضويته بالبرلمان.. زياد دغيم يستلم مهام سفير ليبيا في هولندا

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استلم النائب بمجلس النواب المسقطة عضويته، زياد دغيم مهام سفير دولة ليبيا الجديد لدى مملكة هولندا، وذلك بمقر السفارة بمدينة لاهاي.

وقالت السفارة، في بيان الإثنين، أنّه جرى استقبال من قبل فريق عمل السفارة من دبلوماسيين ومحللين.

وأضافت، أن مراسيم التسليم بدأت بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان لما قام به السفير السابق مرعي العوامي، من قبل فريق عمل السفارة.

وقالت، إن دغيم أعرب عن شكره وامتنانه لكافة فريق عمل السفارة، مشددًا على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمضي قدمًا في خدمة مصالح الدولة الليبية، والعمل على إنجاح وتطوير العلاقات الليبية الهولندية.

وقالت كما أن دغيم تعهد بتقديم أفضل الخدمات وتذليل السبل أمام الجالية الليبية المقيمة بمملكة هولندا.