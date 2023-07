“التضامن لحقوق الإنسان” تكشف عن قوائم ضحايا “مذبحة بوسليم” عام 1996

كشفت منظمة “التضامن لحقوق الإنسان” عن وثائق حصلت عليها من جهاز الأمن الداخلي إبان عهد القذافي بعدد الضحايا الذين قضوا فيما يعرف بـ “مذبحة سجن بوسليم” والبالغ عددهم 1161 ضحية بينهم ثلاثة لم تدرج أسماؤهم في القوائم.

وقالت المنطمة في تقرير لها، إن 587 ضحية أبلغت السلطات حينها أقاربهم وذويهم بوفاتهم فيما بلغ عدد المستهدفين بالإبلاغ 573 ضحية، وفق التقرير.

ووفق القوائم التي حصلت عليها المنظمة تصدرت مدينة طرابلس القائمة كأكثر المدن من جهة عدد الضحايا بواقع 327 ضحية، وجاءت بنغازي ثانية بـ 285 ضحية فيما جاءت اجدابيا ودرنة بواقع 126 و100 على التوالي.

وجاء في القوائم وفاة “علي النف” من مدينة درنة كأصغر الضحايا سنا والذي قتل بعمر 16 عاما حينها، فيما سجلت المنظمة ” حامد أبو ضحاوي” كأكبر الضحايا سنا من مدينة اجدابيا والذي قتل عن عمر يناهز 65 عاما.

وكان النظام السابق قد أبلغ عن وفاة 357 سجين في الفترة مابين 2002 – 2004 واستأنف الإبلاغ عن موت 222 سجين في الفترة بين عامي 2008 و 2009.

المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان

