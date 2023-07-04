اشتباكات مسلحة وتحشيدات عسكرية على الطريق الساحلي.. ماذا يحدث في زوارة؟

أغلقت ميليشيا الكابو الطريق الساحلي من كوبري مصفاة الزاوية شرقاً حتى بوابة رأس يوسف غرباً، بعد ما تم القبض على اثنين من قاداتها في معبر رأس جدير، مطلوبين من النائب العام.

وقال شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن تحركات مسلحة داخل مدينة زوارة وصولا لبوابة مليتة، بالتزامن مع تجمع آليات مصفحة تتبع الزاوية في الطريق الساحلي بالقرب من بوابة الغرة.

وألقي القبض أمس الإثنين، على المدعو عبدالرؤوف الكابو الملقب (زازا) والمدعو رياض بالحاج المطلوبين للنائب العام في معبر رأس اجدير وتسليمهم لمقنعين زوارة.

وقال حساب يسمى “متمردو العاصمة طرابلس”، إن الوضع محتقن بين مليشيا السلعة وبوصرة ضد مليشيا محمد بحرون الفار.

وأوضح الحساب، أن ذلك بسبب الاشتباكات التي حدثت ليلة البارحة في طريق شركة الكهرباء الجميل، والتي مات على أثرها جهاد كرناف من رقدالين التابع لمليشيا السلعة.