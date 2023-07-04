وزير خارجية الجزائر: سنكثف التشاور مع إيطاليا لحل القضية الليبية

أكد وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، أنه سيتم تكثيف التشاور مع إيطاليا لحل الأزمات المعقدة في المنطقة على رأسها القضية الليبية.

وقال عطاف، خلال كلمة له بافتتاح الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي الجزائري الإيطالي، بالعاصمة الجزائرية: “بلادي تحرص على تكثيف الحوار السياسي البيني لترسيخ التوافقات الإستراتيجية التي توحد مواقف البلدين إزاء التطورات المتسارعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، والتي تعزز المساعي الدؤوبة للإسهام في حل الأزمات الإقليمية والدولية ونشر الأمن والاستقرار كلما توافرت السبل والظروف”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى إجراء تنسيق سياسي رفيع المستوى مع الجزائر بشأن ثلاثة ملفات إقليمية رئيسية وحيوية بالنسبة للبلدين، تخص دعم تونس، وحل الأزمة في ليبيا وفي منطقة الساحل.