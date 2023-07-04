أمن بنغازي: ضبط سوري محكوم غيابيا بالسجن لتسع سنوات

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص سوري الجنسية محكوم غيابياً بالسجن لمدة تسع سنوات على ذمة وقائع الإتجار وتعاطي المخدرات والسرقة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات مركز شرطة بوعطني تلقوا معلومات تفيد برصد شخص سوري الجنسية من ذوي السوابق وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة تسع سنوات على ذمة وقائع الإتجار بالمخدرات وتعاطيها والسرقة ويتردد على منطقة بوعطني على متن مركبة آلية نوع أوبل استرا زرقاء اللون.

وتولى أعضاء التحريات مراقبة المنزل الذي يتردد عليه الشخص المطلوب واتضح أن هذا المنزل وكر لتعاطي المخدرات وتم مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه أثناء دخوله للمنزل وتم الانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ج.ط.س من مواليد 1998 سوري الجنسية محل سكنه بودزيرة واعترف بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل كما اعترف بالسرقة وتعاطي المخدرات وتم إحالته إلى الشرطة القضائية.