عمداء الجبل الغربي (نفوسة) يرفضون في مذكرة موجهة لـ “الدبيبة” قرار ضم ودمج مديريات أمن المنطقة

عبر عمداء بلديات الجبل الغربي (نفوسة) عن رفضهم لقرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة “عماد الطرابلسي” القاضي بدمج مديريات الأمن بالمنطقة وتغيير تسميتها.

وقال العمداء في مذكرة موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن قرار الدمج بجعلها 3 مديريات وتغيير تسميتها، سيترتب عنه حساسيات وانقسامات و”يوقظ النعرات القبلية بين المدن والمناطق”.

وأضاف العمداء أن ضم المديريات سيخلق نوعا من التوترات ويسبب في تصدع الاستقرار النسبي والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى تجاهل القرار للتركيبة الجغرافية والاجتماعية، وفق المذكرة.

كما طالب العمداء رئيس الحكومة بإلغاء القرار المزمع تعميمه، معتبرين ذلك محاولة للعبث بالتوازنات داخل الجبل، ومؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لتلك التقسيمات، لما فيها من توجهات تعارض رغبة الأهالي في المنطقة.

وكان وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” قد أصدر قرارا بضم 11 مديرية ودمجها في 3 مع تغيير مسمياتها إلى “الشرقية والغربية والوسطى” وهي بلديات “الأصابعة والقلعة ووازن والقواليش والمشاسية وباطن الجبل وكاباو والرحيبات وجادو والرجبان” وقد عُمّم القرار على المديريات للتنفيذ.

المصدر: ليبيا الأحرار

