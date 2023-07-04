“حماد” يهنئ الطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

الوطن| رصد

هنأ رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حمّاد الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في كل ربوع الوطن كونهم سبب النجاحالحقيقي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

مضيفًا،” وأتمنى التوفيق لكل الطلبة الذين لم يكن النجاح حليفهم فليست هي نهاية الطريق لهم بل فرصة جديدة لأثبات قدراتهم وتفوقهم.

‏وأكد حمّاد الدور المهم للمعلمين والمعلمات في العملية التعليمية كونهم الركيزة الأساسية بعد الطالب،“ندين لهم جميعًا بالشكر والتقدير علىمجهوداتهم، لأنهم أساس تقدم الدول.