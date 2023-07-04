رئيس وزراء مالطا يطلب من ليبيا محاربة المتاجرين بالبشر

نشرت صحيفة إندبندنت المالطية، في تقرير لها رصدته وترجمته «الساعة 24»، تفاصيل مطالبة رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ليبيا وتونس القريبتين من مالطا بمحاربة المتاجرين بالبشر.

وجاء في التقرير أن “رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا حثّ كل دولة مجاورة لمالطا، وخاصة في الجزء العلوي من إفريقيا، على أن يكون لديها كل الموارد اللازمة لمحاربة المتاجرين بالبشر”.

وتابع التقرير؛ أن «أبيلا»” استطرد قائلًا: “ولكن أيضًا، الموارد لخلق الثروة والفرص في بلدانهم، حتى لا يضطر الناس إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات خطرة عن طريق البحر”.

وتابع التقرير أن رئيس الوزراء قال إنه “من أجل إضعاف موقف المُتاجِرين بالبشر، سيتم إعادة أولئك الذين يدخلون بشكل غير نظامي وغير مؤهلين للحصول على اللجوء إلى بلادهم”.

وختم التقرير موضحًا أنه “إذا سمحنا بإساءة استخدام نظام اللجوء، فسوف نكون غير منصفين لمن يستحقون الحماية”.