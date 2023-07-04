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“شكشك” يبحث مع “المشري” دور ديوان المحاسبة الليبي للحد من الفساد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في مقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للديوان إن اللقاء ناقش الأعمال الرقابية التي يقوم بها ديوان المحاسبة، والتحديات التي يواجهها وطريقة التعامل معها.

كما بحث اللقاء مسألة الإدارة العادلة للموارد، ودور الديوان في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة.

وكان خالد المشري وجه رسالة أمس الاثنين، إلى كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المحكمة العليا والنائب العام الصديق الصور.

وطالب المشري في رسالته بوقف التعامل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي في طرابلس سليمان الشنطي، والتعامل مع عبد الله محمد قادربوه بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية دون غيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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