“اللافي” يبحث الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد حسن اللباد، والوفد المرافق له.

واستعرض اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، آخر التطورات في مشروع المصالحة الوطنية والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة.

كما استعرض اللقاء وضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأي طرف، بالإضافة إلى مناقشة المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.

وسلم حسن اللباد، خلال اللقاء رسالة خطية للنائب بالمجلس الرئاسي من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

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