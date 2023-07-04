الصور يوضح لأعيان الزاوية وزوارة سبب القبض على أحد المواطنين

التقى النائب العام الصديق الصور اليوم الثلاثاء أعيان وحكماء مدينتي: زوارة؛ والزاوية ؛ الذين طلبوا استجلاء قضائية إجراء القبض على مواطن يقطن مدينة الزاوية أثناء مروره إلى داخل البلاد عبر منفذ رأس جدير الحدودي.

وبين مكتب النائب العام أن الصور أكد أن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل؛ وإتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية؛ وتهريب محروقات.

وأشار الصور إلى أن الأوامر القضائية انتهت إلى ضرورة استجابة قادة الجهات الضبطية المختصة إلى إنفاذ أوامر النيابة العامة دون إرجاء؛ بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عرض المتهم على النيابة العامة في أوقات تدرأ عنهم مسؤولية التأثير في سير العدالة ؛ والامتناع عن أداء الواجب؛ ومساعدة مقبوض عليه على الهرب.