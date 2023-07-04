| انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر يونيو الماضي

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2023/07/04 على الساعة 17:59

: نشرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا تقريرها الشهري حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، والمتعلق بشهر يونيو الماضي، ورصدت فيه “الطرد الجماعي للمهاجرين من الجنسية المصرية من مدينة امساعد” و”اختطاف ناشط ومرشح للانتخابات البرلمانية من بنغازي من قبل جهاز الأمن الداخلي، واختطاف وكيل نيابة من طرابلس”، إضافة إلى “العثور على 8 جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين على شواطئ بمناطق متفرقة شرق وغرب ليبيا”.

وحسب التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني، “تابعت المنظمة قيام القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية بطرد جماعي لمهاجرين من الجنسية المصرية عبر مدينة مساعد المحاذية للحدود المصرية، في أول شهر يونيو الماضي، وإجبارهم على السير لمسافات طويلة ونقلهم في مركبات مكتظة دون مساعدة، ضمن حملة قامت بها أجهزة أمنية ضد الاتجار بالبشر والمخدرات، كما نتج عن الحملة مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا في تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود الليبي ومجموعة من المشتبه بهم في تهريب المخدرات” و”سجلت انتشال جثتين تعود لمهاجرين من على شاطئ منطقة برسس 55 كيلومتر شرق بنغازي من قبل فريق الهلال الأحمر توكرة بعد ساعات من ورود بلاغ عن انقلاب مركب مهاجرين في البحر قبالة ساحل بنغازي، وتم تسليم الجثة الى السلطات المحلية”.