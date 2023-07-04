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نتيجة شهادة التعليم الأساسي بليبيا.. نجاح نصف الطلاب فقط في الدور الأول

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية اليوم الثلاثاء عن نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة التعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2022 – 2023 بنسبة نجاح (53.88%).

وذكر مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، أن عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 187693 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 101107)، وتحصل منهم 28349 على تقدير ممتاز، و(42519) على تقدير جيد جداً، و(27138) على تقدير جيد، و(3101) على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين لديهم دور ثان (86536) تلميذ وتلميذة.

وأضاف أن عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني 108 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (61)، وتحصل منهم (15) على تقدير ممتاز، و(18) على تقدير جيد جداً، و(24) على تقدير جيد، و(4) على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين لديهم دور ثان (47) تلميذ وتلميذة.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع عدد 75 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (51)، وتحصل منهم (21) على تقدير ممتاز، و(21) على تقدير جيّد جداً، و(8) على تقدير جيد، وتلميذ واحد على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (24) تلميذ وتلميذة.

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صحيفة الشاهد الليبية

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