البركي يشيد بكلمة القائد العام

اعتبر المرشح الرئاسي ووكيل وزارة التعليم السابق عبد الرحيم البركي، كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة عيد الأضحى، جاءت متساوقة مع الرأي العام الليبي.

قوال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن كلمة القائد العام اليوم جاءت متساوقة مع الرأي العام الواعي لدى الشعب الليبي.

وأضاف البركي، أن المناخ الذي يعجُ بالفساد الشامل الذي يدار بتوجيه خارجي وسيستمر.

وتابع:” لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بإرادة وطنية ليبية ليبية، وأن يعترف الليبيون جميعا بأهمية جيشهم في حماية مقدراتهم، وبناء دولتهم الديمقراطية”.