الدبيبة يبحث مع وفد الاتحاد الإفريقي مشاركة الحكومة في المصالحة الوطنية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا بقيادة وزير خارجية الكونغو برازافيل جون كاغوسو.

وبينت منصة “حكومتنا” أن اللقاء بحث مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في المصالحة الوطنية، كما جرى استعراض أعمالها في هذا الصدد من منع الصراع، وتقديم الخدمات، وبدء مشروعات التنمية بالتساوي في كافه ربوع ليبيا.

ودعا الدبيبة لجنة الاتحاد الإفريقي إلى العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع كافه شرائح المجتمع.

وسلّم الوفد، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى رئيس الوزراء الذي دعا بدوره رئيس المفوضية إلى زيارة ليبيا.