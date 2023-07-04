حزب الإخوان: لا حل إلا بانتخابات برلمانية فقط

أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، رفضه لمقترح خارطة الطريق المنبثق عن مجلسي النواب والدولة، داعيا لإجراء انتخابات برلمانية فقط.

وقال بيان صادر عن الحزب: “نرفض التعديل الدستوري الثالث عشر، ولجنة “6+6” المنبثقة عنه، وما يترتب على ذلك من إجراءات، بسبب فقدانهما للتوافق الوطني”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لا جدوى من استمرار استفراد المجلسين بإصدار القوانين المفضية إلى العملية الانتخابية، وإشرافهما على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائمة، لإخفاقهما المتكرر في هذا الملف”، وفقا للبيان.

وتابع “معالجة الأزمة السياسية بإيجاد سلطة تنفيذية جديدة، أمر تكرر تناوله كثيرًا من قبل رئيسي المجلسين، ويُعد تدوير للأزمة والإبقاء على الوضع الراهن، والبداية المُثلى لمعالجة الأزمة هي بانتخابات برلمانية وفق أساس دستوري توافقي، لتوحيد السلطة التشريعية”، بحسب وصفه.